Прем’єр Великобританії оголосив про допомогу Україні

Зустріч Енді Бернема і Володимира Зеленського на авіаносці Queen Elizabeth. ЛОНДОН. – Новий Прем’єр-міністер Великої Британії Енді Бернем заявив, що Лондон продовжуватиме підтримувати Україну. Британія надасть Україні нові технології радіоелект­ронної безпеки (РЕБ) для захис­ту українських дронів. Також, за його словами, Велика Британія підтримуватиме Україну в досягненні повного припинення вогню, а після досягнення перемир’я Лондон готовий...