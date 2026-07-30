Прем’єр Великобританії оголосив про допомогу Україні

Зустріч Енді Бернема і Володимира Зеленського на авіаносці Queen Elizabeth. ЛОНДОН. – Новий Прем’єр-міністер Великої Британії Енді Бернем заявив, що Лондон продовжуватиме підтримувати Україну. Британія надасть Україні нові технології радіоелектронної безпеки (РЕБ) для захисту українських дронів. Також, за його словами, Велика Британія підтримуватиме Україну в досягненні повного припинення вогню, а після досягнення перемир’я Лондон готовий...
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