Премію свободи медіа отримали українські журналісти

Для нагородження Сергій Томіленко вийшов із прапором НСЖУ та фронтовою газетою „Трудова слава” з Оріхова. ФЛОРЕНЦІЯ, Італія. – 10-12 березня у Флоренції на сцені Teatro del Maggio Musicale Fiorentino відбувся Европейський фестиваль журналістики та медіа-свободи Voices. Захід, що проводився втретє, об’єднав понад 70 речників, медійників, науковців та правозахисників, включаючи делеґацію Націо­нальної спілки журналістів України (НСЖУ),...