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Прикарпаття прийняло дітей захисників

By Updated:2 Mins Read

На Прикарпатті відпочивають діти з Херсонщи­ни та Миколаївщини. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. – На Прикарпатті триває відпочинок та оздоровлення дітей захисників з Миколаївської та Херсонської областей. Для 200 юних українців організували спортивні змагання з футболу, боксу, стрільби з лука, рухливі ігри, які допомагають розвивати витривалість та впевненість у власних силах. Діти мають змогу милуватись карпатськими краєвидами, знайомитись з...


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