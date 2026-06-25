Прикарпаття прийняло дітей захисників

На Прикарпатті відпочивають діти з Херсонщи­ни та Миколаївщини. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. – На Прикарпатті триває відпочинок та оздоровлення дітей захисників з Миколаївської та Херсонської областей. Для 200 юних українців організували спортивні змагання з футболу, боксу, стрільби з лука, рухливі ігри, які допомагають розвивати витривалість та впевненість у власних силах. Діти мають змогу милуватись карпатськими краєвидами, знайомитись з...