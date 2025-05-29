Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Прикарпаття у Книзі рекордів України

By 2 Mins Read

Павло Горішевський вітає організаторів заходу з Національним рекордом України. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. – На Прикарпатті встановили рекорд України в наймасовішому виконанні народного танцю „Бойківчанка“. Його виконали в українських строях одночасно 300 учасників з Івано-Франківська, Львівщини та Буковини. У ньому танцюристи показали історію поколінь, красу карпатських гір і традиції Бойківщини. Експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський вручив...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts