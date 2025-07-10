Припинено українське громадянство Онуфрія

КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський 2 липня підписав указ про припинення українського громадянства Ореста Березовського, більш відомого як предстоятель УПЦ МП Онуфрій. СБУ встановила, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина України....