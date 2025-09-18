Присуджено Державну премія ім. Довженка

КИЇВ. – Державна премія України ім. Олександра Довженка 2025 року присуджена творчому колективу фільму „Медовий місяць“. Відповідний указ 12 вересня підписав Президент України Володи­мир Зеленський. На підставі подання Комітету з державної премії він присудив премію режисерці та сценаристці Жанні Озірній, актору Романові Луцькому та акторці Ірині Нірші. Розмір премії становить 200 тис. грн. Премія була...