Приїхали благодійники з Нідерляндів

Благодійники з Нідерляндів відвідали потребуючі родини у Бережанах. БЕРЕЖАНИ. – Бережанську громаду відвідали доброчинці з Нідерляндів та представники благодійної організації „Фундація відкритих дверей“. Співпраця між громадами існує вже два роки. Разом із місцевою Службою у справах дітей, гості прийшли до потребуючих родин, де виховуються сироти. Цього разу вони подарували генератори, продуктові набори, солодкі гостинці. А...