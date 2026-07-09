Приїхали гості з Донеччини та Сумщини

Під час благодійного ярмарку. ОНУФРІЇВКА, Кіровоградська область. – У цьому невеликому містечку відбувся благодійний захід „Єднаємося заради перемоги“, організований у межах Національного проєкту „Пліч-о-пліч: згуртовані громади“. Подія стала ще одним свідченням того, що справжня сила України – у єдності людей, громад і реґіонів, які навіть у найскладніші часи залишаються поряд. Сюди завітали представники Андріївської громади...