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Приїхали гості з Донеччини та Сумщини

By Updated:1 Min Read

Під час благодійного ярмарку. ОНУФРІЇВКА,  Кіровоградська область. – У цьому невеликому містечку відбувся благодійний захід „Єднаємося заради перемоги“, організований у межах Національного проєкту „Пліч-о-пліч: згуртовані громади“. Подія стала ще одним свідченням того, що справжня сила України – у єдності людей, громад і реґіонів, які навіть у найскладніші часи залишаються поряд. Сюди завітали представники Андріївської громади...


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