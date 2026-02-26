Проблеми з Петром Порошенком

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення „Про застосування персональних спеціяльних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“ проти низки осіб, серед яких – п’ятий президент України, народний депутат і лідер партії „Европейська солідарність“ Петро Порошенко. Того ж дня Президент Володимир Зеленський ввів це рішення в дію своїм указом, який оприлюднили 13 лютого. Крім експрезидента,...