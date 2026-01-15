Close Menu
Провели фестиваль „Різдвяна коляда“

Виступає студія особливих акторів „Рампа“. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 4 січня провели XV фестиваль „Різдвяна коляда“ – традиційний різдвяний захід, який багато років поспіль об’єднує громаду навколо українських звичаїв, духовних цінностей та народної культури. Цьогоріч фестиваль мав благодійну мету – підтримку військовослужбовців 118-ої окремої бриґади Територіяльної оборони Збройних сил України. Фестиваль відбувся у приміщенні...


