Провели фестиваль „Різдвяна коляда“

Виступає студія особливих акторів „Рампа“. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 4 січня провели XV фестиваль „Різдвяна коляда“ – традиційний різдвяний захід, який багато років поспіль об’єднує громаду навколо українських звичаїв, духовних цінностей та народної культури. Цьогоріч фестиваль мав благодійну мету – підтримку військовослужбовців 118-ої окремої бриґади Територіяльної оборони Збройних сил України. Фестиваль відбувся у приміщенні...