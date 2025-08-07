Close Menu
Проголошено Місяць незалежности України

By

ЧИКАҐО. – Губернатор штату Ілиной Джей Пріцкер проголосив серпень 2025 року Місяцем незалежности України й закликав усіх мешканців штату вшанувати цю важливу дату та згадати тих, хто віддав своє життя заради свободи, щастя й добробуту майбутніх поколінь. Про це повідомила директорка програм Фундації Києво-Могилян­ської академії в Америці Марія Климчак. У своєму офіційному проголошенні губернатор Пріцкер...


