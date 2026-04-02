КИЇВ. – „Укренерґо“ та Світовий конґрес українців (СКУ) офіційно продовжили стратегічне партнерство, підписавши оновлений Меморандум про співпрацю. Документ передбачає залучення міжнародної допомоги для відновлення та зміцнення української енерґосистеми протягом наступних п’яти років. Підписи під документом поставили голова правління „Укренерґо“ Віталій Зайченко та директор представництва СКУ в Україні, керівник ініціятиви Energize Ukraine Ярема Ковалів. Партнерство між...