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Простір для ветеранів „Незламні духом“

By Updated:2 Mins Read

Військові вручають подяки юним благодійникам. ТЕРНОПІЛЬ. – Учасники проєкту „Діти і війна“, що діє при благодійному фонді „Карітас Тернопіль“ передали допомогу своїм ровесникам із прифронтових територій Запорізького напрямку. До юних благодійників доєдналися учні ліцеїв, чуйні тернопільці і під час акції „Тепло серця“ іменні подарунки отримали понад 60 дітей. Допомогу із солодощами, іграшками, засобами гігієни, канцелярським ...


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