Простір для ветеранів „Незламні духом“

Військові вручають подяки юним благодійникам. ТЕРНОПІЛЬ. – Учасники проєкту „Діти і війна“, що діє при благодійному фонді „Карітас Тернопіль“ передали допомогу своїм ровесникам із прифронтових територій Запорізького напрямку. До юних благодійників доєдналися учні ліцеїв, чуйні тернопільці і під час акції „Тепло серця“ іменні подарунки отримали понад 60 дітей. Допомогу із солодощами, іграшками, засобами гігієни, канцелярським ...