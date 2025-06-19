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Протест делеґації України

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Українська делеґація на форумі European Youth Event. (Фото: Львівська міська рада) СТРАСБУРҐ, Франція. – Делеґація України вийш­ла з протестом на Европейському молодіжному форумі (European Youth Event) в Европарляменті після виступу Дар’ї Навальної, доньки покійного російського опозиціонера Олексія Навального. На заході виступав ще один представник Росії – юрист В’ячеслав Самонов. Українці засудили включення російських промовців –...


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