Процес у справі Романа Червінського

Роман Червінський із тими, хто прийшов його підтримати, біля суду. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 15 вересня у Кропивницькому районному суді відбулося чергове засідання у справі колишнього контррозвідника Романа Червінського, якого звинувачують у перевищенні повноважень під час спецоперації з вербування російського пілота. Ця справа набула широкого резонансу, тож щоразу біля суду збираються небайдужі, які вважають справу проти нього...
