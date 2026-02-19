Прощальний вірш Іванці Мащак

Іванна Мащак у день 100-річчя. У Лондоні на 101-му році життя відійшла у вічність Іванна Пшепюр­ська-Мащак, колишня політув’язн­ена, учасниця національного підпілля та знана діячка української громади у Великій Британії. Народилася 11 липня 1925 р. в селі Крупець Львів­ського воєводства у родині греко-католицького священика Осипа Пше­пюрського та вчительки Ірени з Мареніних. Батько служив капеляном УСС під...