Про будівництво на Хортиці

КИЇВ. – Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів державного бюджету для будівництва сховища подвійного призначення на території Національного заповідника „Хортиця“ у Запоріжжі. Нова будівля виконуватиме подвійну функцію: у мирний час – сучасне сховище для понад 100 тис. музейних експонатів; у разі небезпеки – протирадіяційне укриття для відвідувачів та працівників заповідника. Уряд ухвалив рішення, що знімає...