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Про позбавлення Зеленського польської нагороди

By 2 Mins Read

ВАРШАВА. – Міністер закордонних справ Польщі Радослав Сікорський застеріг Президента Кароля Навроцького від позбавлення Володимира Зеленського вищої польської нагороди – ордена Білого орла. Він наголосив, що дивною буде ситуація, коли людину, яка бореться з Путіном, можуть позбавити польської державної нагороди, але такий же орден залишатиметься у людини, яка нині підтримує російського диктатора – колишнього німецького...


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