Про позбавлення Зеленського польської нагороди

ВАРШАВА. – Міністер закордонних справ Польщі Радослав Сікорський застеріг Президента Кароля Навроцького від позбавлення Володимира Зеленського вищої польської нагороди – ордена Білого орла. Він наголосив, що дивною буде ситуація, коли людину, яка бореться з Путіном, можуть позбавити польської державної нагороди, але такий же орден залишатиметься у людини, яка нині підтримує російського диктатора – колишнього німецького...