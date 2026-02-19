Про ідентифікацію пенсіонерів

КИЇВ. – Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наполягає на продовженні до 1 липня терміну, відведеного для ідентифікації пенсіонерів, та поновленні виплат усім громадянам, котрі перебувають на підконтрольній Україні території. Таку пропозицію Д. Лубінець висловив під час комітетських слухань „Про стан організації і верифікації виплат та ідентифікації осіб – отримувачів пенсій або соціяльних...