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Путін уникає зустрічі в Стамбулі

By 3 Mins Read

ВАШІНҐТОН. – Провести переговори в Стамбулі 15 травня запропонував Володимир Путін після пропозиції України (за підтримки країн ЕС і США) щодо 30-денного припиненню вогню. Президент України Володи­мир Зеленський у відповідь заявив, що приїде до Туреччини, але тільки на зустріч особисто з Путіном. Пре­зидент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив готовність прийняти російську та українську делеґації.  Президент США...


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