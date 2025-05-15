Путін уникає зустрічі в Стамбулі

ВАШІНҐТОН. – Провести переговори в Стамбулі 15 травня запропонував Володимир Путін після пропозиції України (за підтримки країн ЕС і США) щодо 30-денного припиненню вогню. Президент України Володи­мир Зеленський у відповідь заявив, що приїде до Туреччини, але тільки на зустріч особисто з Путіном. Пре­зидент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив готовність прийняти російську та українську делеґації. Президент США...