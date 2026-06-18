Підписали Меморандум про співпрацю

ЛЮБЛІН. – У польському місті відбулося офіційне підписання Меморандуму про співпрацю між Всеукраїнською громадською організацією „Союз Українок“ та Українським товариством, що закладає підґрунтя для нових спільних міжнародних проєктів, культурно-освітніх ініціятив і молодіжних обмінів. Свої підписи під документом, який покликаний активізувати українсько-польське партнерство, поставили голова Союзу Українок Ористлава Сидорчук і голова Українського товариства Григорій Купріянович. Особливу...