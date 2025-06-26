Підписали угоду про Спецтрибунал

Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар Ради Европи Ален Берсе (праворуч) СТРАСБУРҐ, Франція. – Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар Ради Европи Ален Берсе 25 червня підписали угоду про Спеціяльний трибунал для розслідування злочину аґресії проти України. 24 червня пресслужба Ради Европи повідомила, що Комітет міністрів уповноважив Алена Берсе підписати угоду, яка включає...
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