Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Підписано Угоду про створення інвестиційного фонду відбудови

By 2 Mins Read

Міністер фінансів США Скотт Бессент та перший віце-прем’єр-міністер України Юлія Свириденко демонструють угоду про корисні копалини, яку вони підписали у Вашінґтоні 30 квітня. (Фото: Facebook.com/yulia.svyrydenko) 8 травня Верховна Рада України проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США. „За“ проголосували 338 депутатів. Підписана 30 квітня українсько-американська угода про створення Американсько-українського...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts