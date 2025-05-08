Підписано Угоду про створення інвестиційного фонду відбудови

Міністер фінансів США Скотт Бессент та перший віце-прем’єр-міністер України Юлія Свириденко демонструють угоду про корисні копалини, яку вони підписали у Вашінґтоні 30 квітня. (Фото: Facebook.com/yulia.svyrydenko) 8 травня Верховна Рада України проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США. „За“ проголосували 338 депутатів. Підписана 30 квітня українсько-американська угода про створення Американсько-українського...