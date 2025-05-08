Підтримайте книжку „Екзистенційна війна“

Видавництво „Україна Інк“ у співпраці з американським видавництвом Hemingway Publishers випустило у світ книжку Володимира Іваненка „ Екзистенційна війна: природа війни Росії проти України та стратегія перемоги України“ (англійською мовою). В. Іваненко досліджує справжню природу війни Росії проти України та шлях України до перемоги. Війна між Росією та Україною – це більше, ніж реґіональний конфлікт,...
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