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Підтримайте книжку „Екзистенційна війна“

By 1 Min Read

Видавництво „Україна Інк“ у співпраці з американським видавництвом Hemingway Publishers випустило у світ книжку Володимира Іваненка „ Екзистенційна війна: природа війни Росії проти України та стратегія пере­моги України“  (англійською мовою). В. Іваненко досліджує справжню природу війни Росії проти України та шлях України до перемоги. Війна між Росією та Україною – це більше, ніж реґіональний конфлікт,...


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