Підтримка культурної спадщини України

Молодь біля Музею Трипілля Благодійна організація FRAC – The Fund for Research of Ancient Civilizations продовжує свою місію з популяризації культурно-історичної спадщини України-Русі, відродження духовних традицій через козацьке характерництво, а також створення простору для освітніх та мистецьких виставок, що поєднують величне минуле Трипілля із сучасною боротьбою українського народу за волю та майбутнє. Ми активно працюємо...
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