Підтримка культурної спадщини України

Молодь біля Музею Трипілля Благодійна організація FRAC – The Fund for Research of Ancient Civilizat­ions продовжує свою місію з популяризації культурно-історичної спадщини України-Русі, відродження духовних традицій через козацьке характерництво, а також створення простору для освітніх та мистецьких виставок, що поєднують величне минуле Трипілля із сучасною боротьбою українського народу за волю та майбутнє. Ми активно працюємо...