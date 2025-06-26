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Підтримка культурної спадщини України

By Updated:2 Mins Read

Молодь біля Музею Трипілля Благодійна організація FRAC – The Fund for Research of Ancient Civilizat­ions продовжує свою місію з популяризації культурно-історичної спадщини України-Русі, відродження духовних традицій через козацьке характерництво, а також створення простору для освітніх та мистецьких виставок, що поєднують величне минуле Трипілля із сучасною боротьбою українського народу за волю та майбутнє. Ми активно працюємо...


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