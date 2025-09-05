Під російський чобіт

Польський громадський діяч Кшиштоф Скіба – відомий польський сатирик, музикант і публіцист, який активно виступає як коментатор суспільно-політичних подій у Польщі, поєднуючи гумор із гострою критикою, оприлюднив вміщений нижче текст. Переклад мій. Полякам уже набридла демократія, добробут і відпочинок у Хорватії. Ми знову мріємо перетворити Польщу на російський колгосп, країну бідности та відсталости, а також...