Разом зібрали 260,000 дол. для українських героїв

DZIDZIO з музиками і командою Revived Soldiers Ukraine. Завдяки неймовірній щедрості прихильників по всій території Сполучених Штатів, партнерству між Intuitive Surgical та Командуванням медичних сил Збройних сил України, було зібрано 260 тис. дол. на хірургічну систему da Vinci для Київського військового шпиталю. Це досягнення стало можливим завдяки благодійній концертній турі під керівництвом DZIDZIO (Михайла Хоми)...