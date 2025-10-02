Редакції отримали зарядні станції

КИЇВ. – 50 редакцій по всій Україні отримали зарядні станції EcoFlow. Це результат спільної роботи Національної спілки журналістів України (НСЖУ), Українського медіа фонду та норвезької організації Mediebedriftenes Landsforening. Тривалою і плідною є підтримка скандинавських друзів не лише з Норвегії, а й Швеції, Данії та Фінляндії – вони розуміють, наскільки критично важливо підтримувати незалежну журналістику в...