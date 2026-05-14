Ректор продавав фальшиві посвідчення

ЗАПОРІЖЖЯ. – У Запоріжжі судитимуть керівництво одного із приватних університетів, яке продало майже три тисячі фальшивих посвідчень аспірантів для ухилення від мобілізації. До суду скерували обвинувальний акт стосовно дев’яти учасників злочинної організації, які організували маштабну схему фіктивного зарахування війсь­ковозобов’язаних до аспірантури для отримання відстрочки від мобілізації. Організатором оборудки був ректор та власник приватного університету в...