Розкішний спосіб життя митника Комара

КИЇВ. – Прем’єрміністер України Юлія Свири­денко 4 серпня відреаґувала на розслідування „Схем“ (Радіо Свобода) про очільника Енерґетичної митниці Анатолія Комара та доручила провести перевірку викладених фактів. Анатолій Комар У журналістському розслідуванні  Георгія Шабаєва йшлося про розкішний спосіб життя родини чиновника, яка після початку великої війни збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 млн грн,...


