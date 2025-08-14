Розкішний спосіб життя митника Комара

КИЇВ. – Прем’єрміністер України Юлія Свири­денко 4 серпня відреаґувала на розслідування „Схем“ (Радіо Свобода) про очільника Енерґетичної митниці Анатолія Комара та доручила провести перевірку викладених фактів. Анатолій Комар У журналістському розслідуванні Георгія Шабаєва йшлося про розкішний спосіб життя родини чиновника, яка після початку великої війни збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 млн грн,...