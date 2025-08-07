Розповіли про зелене відновлення

Виступає метеорологиня Анастасія Чигарева. (Фото: Олександр Вівчарик) КИЇВ. – 9-12 липня відбувся тренінґ для українських журналістів „Клі­матичний контент пул”. Органі­зувала його N-ost (Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung) – неурядова організація, що знаходиться в Берліні і об’єднує репортерів та медіапроєкти 20 европейських країн. Основною метою N-ost є висвітлення подій, що відбуваються у Східній Европі та підвищення кваліфікації журналістів,...