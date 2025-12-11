Close Menu
Розповіли про російську пропаґанду

МІЛАН, Італія. – У Мілані відбулася публічна зустріч у межах міжнародного проєкту Break The Fake, під час якої українські військові й експерти розповіли місцевій авдиторії правду про російську пропаґанду та реальність війни. Як повідомила активістка Ірина Маловиця, зустріч проведено за підтримки Української асоціяції в Мілані (UAMI). Проєкт Break The Fake – це платформа, створена для...


