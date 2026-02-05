Розпочався „Український тиждень“

Учасники дискусії „Вплив війни на релігійну свободу в Україні“. ВАШІНҐТОН. – У столиці США 2 лютого офіційно розпочався п’ятий „Український тиждень“ – маштабна платформа для поглиблення стратегічного партнерства, що цьогоріч об’єднала понад 2,000 політиків, дипломатів, ветеранів і релігійних лідерів. Про це повідомило Посоль­ство України у США. Заходи, що триватимуть до 7 лютого, збігаються з відзначенням...