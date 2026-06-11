Розпочали українсько-польські пошукові роботи

ЛЬВІВ. – 8 червня розпочали спільні українсько-польські пошукові роботи на території колишнього села Гута Пеняцька (нині у межах Підкамінської селищної територіяльної громади Золочівського району). Мета пошукових робіт – визначення місць поховань жителів села, які трагічно загинули в лютому 1944 року. Роботи триватимуть до 19 червня 2026 року. Під час пошукових робіт здійснять обстеження ділянок потенційного...
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