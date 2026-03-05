Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Розробка родовища літію

By 1 Min Read

ВАШІНҐТОН. – Першим проєктом україно-американської угоди про створення інвестиційного Фонду відбудови, або як її називають Угоди про надра, буде розробка родовища літію у Кірово­градській області. У січні Кабінет міністрів обрав переможця конкурсу, який інвестуватиме у геологорозвідувальні роботи. Ним став консорцюм Dobra Lithium Holdings JV, LLC, який створили дві компанії, пов’язані з близьким до Дональда Трампа...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts