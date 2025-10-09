Розслідують страти військовополонених

КИЇВ. – Українські правоохоронці розслідують страти 322 українських військовополонених, з яких 263 були страчені на полі бою і 59 – у колонії „Оленівка“. Про це повідомили в офісі Генерального прокурора: „На сьогодні розпочато 80 кримінальних проваджень за фактом страти українських військовослужбовців“. Правоохоронці повідомили про підозри дев’ятьом російським військовослужбовцям, до суду направили обвинувальні акти щодо шести...
