Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Розширення програми Grain from Ukraine

By 1 Min Read

КИЇВ. – Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик зустрівся з делеґацією Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) в Україні на чолі з директором Річардом Раганом. Сторони обговорили можливість розширення програми Grain from Ukraine на інші африканські країни, які наразі ще не доєдналися до цієї програми. Також заступник міністра запросив представників WFP до...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts