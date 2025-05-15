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Російський хор виступив в Ню-Йорку

By 1 Min Read

Російський хор Турецького спільно з жіночим ансамблем Soprano 6 травня виступив у залі Генеральної асамблеї ООН з радянськими піснями, присвятивши концерт російському Дню перемоги. Перед концертом слово взяв представник Росії в ООН Василь Небензя. Він заявив, що Радянський Союз „зробив вирішальний внесок у перемогу над гітлерівською Німеччиною“. Засновник колективу Михайло Турецький заявив, що вся заля...


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