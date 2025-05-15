Російський хор Турецького спільно з жіночим ансамблем Soprano 6 травня виступив у залі Генеральної асамблеї ООН з радянськими піснями, присвятивши концерт російському Дню перемоги. Перед концертом слово взяв представник Росії в ООН Василь Небензя. Він заявив, що Радянський Союз „зробив вирішальний внесок у перемогу над гітлерівською Німеччиною“. Засновник колективу Михайло Турецький заявив, що вся заля...