Російські дрони йшли на Польщу

ВАРШАВА. – Російські ударні дрони вночі 10 вересня перетнули кордон із Польщею. Президент України Володимир Зеленський заявив: „Кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі та в західних областях України, наближаючись до цілей на території України й, очевидно, Польщі“. Прем’єр-міністер Польщі Дональд Туск заявив про велику кількість російських дронів, що порушили повітряний простір...
