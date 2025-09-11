Close Menu
Російські дрони йшли на Польщу

ВАРШАВА. – Російські ударні дрони вночі 10 вересня перетнули кордон із Польщею. Президент України Володи­мир Зеленський заявив: „Кілька десят­ків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі та в західних областях України, наближаючись до цілей на території України й, очевидно, Польщі“. Прем’єр-міністер Польщі Дональд Туск заявив про велику кількість росій­ських дронів, що порушили повітряний простір...


