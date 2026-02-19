Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Росіяни їдуть на Паралімпіяду-2026

By 2 Mins Read

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) заявив, що шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам буде дозволено змагатися на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні під національними прапорами. 10 спортсменів отримали запрошення від двосторонньої комісії на участь у змаганнях з гірськолижного спорту, лижних гонок та сновбординґу. Це буде перший випадок, коли російський прапор буде піднято на Паралімпіяді після...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts