Росіян пустили на змагання

ЛОЗАННА, Швайцарія. – Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) оголосив 7 липня, що „тимчасово скасував дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року“. Рішення було ухвалене після ретельної аналізи Комісії з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів реґіональні спортивні організації на територіях, що підпадають під...
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