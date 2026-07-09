Росіян пустили на змагання

ЛОЗАННА, Швайцарія. – Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) оголосив 7 липня, що „тимчасово скасував дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року“. Рішення було ухвалене після ретельної аналізи Комісії з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів реґіональні спортивні організації на територіях, що підпадають під...