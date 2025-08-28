Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Росія атакувала американське підприємство

By and Updated:2 Mins Read

Пожежа на заводі FLEX поблизу Мукачева. МУКАЧЕВО, Закарпатська область. – 21 серпня російські війська завдали удару двома ракетами типу „Калібр“ по американському підприємству з виробництва електроніки  Flex на околицях Мукачева Закарпатської области. Внаслідок атаки виникла пожежа, що охопила площу в сім тисяч квадратних метрів, її гасили кілька діб. Постраж­дали 23 людини. Завод „Флекстронікс“ у Мукачеві...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts