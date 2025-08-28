Росія атакувала американське підприємство

Пожежа на заводі FLEX поблизу Мукачева. МУКАЧЕВО, Закарпатська область. – 21 серпня російські війська завдали удару двома ракетами типу „Калібр“ по американському підприємству з виробництва електроніки Flex на околицях Мукачева Закарпатської области. Внаслідок атаки виникла пожежа, що охопила площу в сім тисяч квадратних метрів, її гасили кілька діб. Постраж­дали 23 людини. Завод „Флекстронікс“ у Мукачеві...