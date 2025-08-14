Росія між фашизмом і розпадом

Заголовок цієї нашої редакційної статті повторює назву актуального дослідження‚ автором якого є доктор технічних наук‚ колишній професор Московського державного інституту міжнародних взаємин Юрій Федоров. У російському опозиційному до теперішнього кремлівського режиму середовищі він є один з найглибших і найпослідовніших критиків злоякісної політики президента Володимира Путіна. Виступивши проти загарбання українського Криму в 2014 році‚ Ю. Федоров...