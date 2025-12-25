Росія нищить об’єкти „Нової пошти“

КИЇВ. – Росія знищила сотні об’єктів компанії „Нова пошта“. Про це розповів GR-директор Nova Global Денис Базілевич. Від початку повномаштабної війни загинули 249 новопоштовців, серед них 22 цивільних і 227 військових (мобілізованих). “Понад 400 терміналів, депо та відділень „Нової пошти“ було пошкоджено або зруйновано… Вартість відновлення логістичної інфраструктури „Нової пошти“ перевищила 800 млн грн. Активно...