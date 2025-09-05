Close Menu
Росія руйнує цвинтарі України

Російські окупанти безперервно атакують не лише приватні будівлі й цвинтарі. Нижче вміщено кілька повідомлень інформаційних джерел про такі дії росіян. Наприкінці липня російські війська завдали ракетного удару по Черкасах. Влучення сталося на території міського цвинтаря. У Нікополі на початку серпня зафіксовано руйнування на території цвинтаря. Снаряди потрапили прямо в зону поховань. Російські окупаційні війська завдали...


