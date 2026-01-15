Росія ударила по Львову і Києву

Ракетна атака на селище Рудно Львівської громади. КИЇВ. – 8 січня близько 23.30 було оголошено ракетну небезпеку по всій території України, через загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону „Капустин Яр“ Астраханської области, де базується комплекс „Орєшнік“. За словами Президента України Володимира Зеленського, застосування ворогом балістичної ракети середньої дальности „Орешнік“ є викликом не лише для...