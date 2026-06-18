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„Рушники єдности“ тепер у Шотландії

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„Рушники єдности“ представлені у Шотландії. ЕДИНБУРҐ, Шотландія. – Українська громада та дипломати зустріли унікальний маштабний проєкт „Рушники єдности“ – єдине вишите полотно завдовжки 270 метрів, яке прибуло до Единбурґа після експозиції в Таллінні. Презентоване полотно об’єднує 106 окремих рушників, створених руками майстрів та аматорів різного віку в Україні та багатьох країнах Европи. Під час культурної...


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