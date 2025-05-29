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Рушник єдности на площі Роза Вітрів

By 4 Mins Read

Учасники акції в Лісбоні. ЛІСБОНА, Португалія. – При підтримці Посоль­ства України в Португалії, Спілки українців Португалії велелюдне урочисте дійство розгортання „Рушника єдности-Рушника перемоги“ організували Асоціяція солідарности, взаємодопомоги і культури „Добре серце“, яку очолює Вален­тина Тимчук, Українська асоціяція підтримки громад у Португалії „Оранта“ під керівництвом Рома­на Гримайлюка, Товариство українок Португалії, яке очолює Наталя Варга. Для свята...


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