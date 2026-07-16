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„Рушник єдності“ побував у Ірляндії

By Updated:4 Mins Read

Презентація „Рушника єдності – рушника перемоги“ на березі Ірляндського моря ДУБЛІН, Ірляндія. – Асоціяція українців Ірляндії, об’єднання „Культурні ініціятиви громади“ та асоціяція „Волонтери Ірляндії“ за підтримки Посольства України в Ірляндії та Української греко-католицької церкви Богородиці Милосердя в Артейні провели урочистості з нагоди перебування в Ірляндії „Рушника єдності – рушника перемоги“, який об’єднує українців та наших...


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