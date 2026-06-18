Саміт країн G7 відбувся у Франції

ЕВІАН-ле-БЕН, Франція. – Вер­шинна зустріч „Великої Сімки” (G7) розпочалася 15 червня. Участь у ній взяли Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати, а також Европей­ський Союз. Серед пріоритетів саміту були захист дітей онлайн, боротьба з наркотрафіком, лікування раку та обговорення геополітичних криз. Провідники зокрема зосередилися на війні в Україні та конфлікті на...